Marc Marquez | Ho corso gratis per Gresini Ho rischiato di finire la carriera

Bologna, 20 settembre 2025 – Bisogna tornare all’ultimo anno di Honda. Risultati deficitari, tante cadute, le critiche per un Marc Marquez che ‘da dopo l’infortunio non è più lui’. Pensiero comunque, all’epoca. Nessuno, però, ha guardato al mezzo, al fatto che Honda non era più competitiva e Ducati era diventata dominante. E nella Moto gp di oggi la competitività della moto conta. Così, Marquez ha deciso di mettersi alla prova, per capire se stesso e a che punto stesse il suo talento. Via da Honda, una scelta difficile dopo tanti anni, come uscire di casa, e la nuova avventura in Gresini, lasciando sul piatto tanti soldi ma con un unico scopo: puntare al team rosso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Marc Marquez: "Ho corso gratis con Gresini, una sfida in cui ho rischiato molto, anche di veder terminare la mia carriera"; Luca Cadalora, ex coach di Valentino Rossi: Ho visto Marc Marquez in pista fare cose mai viste; Marquez: A un passo dal ritiro, ma ho deciso di sacrificare tutto per...

