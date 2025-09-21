Maratona letteraria con Daria Bignardi

Si apre oggi la due giorni di Book Party all'Oratorio di San Filippo Neri, a Bologna, con la partecipazione di Daria Bignardi, a cura di Mismaonda. Si tratta di un appuntamento aperto alla cittadinanza per riscoprire il piacere della lettura, partecipare a una maratona letteraria e scegliere (gratuitamente) libri da portare con sé. Uno degli eventi speciali è Un patrimonio da sfogliare, in programma oggi dalle 15 alle 19.30 e domani dalle 16 alle 20. Dalle 15.30, una maratona di lettura animerà l'Oratorio: ogni mezz'ora, gli allievi della Scuola di Teatro Alessandra Galante Garrone interpreteranno brani tratti dai libri in distribuzione.

