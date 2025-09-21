Marano M5S | In Sicilia un assessore virtuale per sbloccare la riforma dei consorzi di bonifica
ABBONATI A DAYITALIANEWS Dimissioni di Barbagallo e provocazione della deputata regionale. La deputata regionale del Movimento Cinquestelle, Jose Marano, ha lanciato una provocazione commentando le recenti dimissioni dell’assessore all’Agricoltura Salvatore Barbagallo. “ In Albania è stato nominato un ministro virtuale, creato interamente con l’intelligenza artificiale, per gestire gli appalti pubblici e contrastare la corruzione. Il primo ministro albanese, Edi Rama, ha fatto una scelta senza precedenti che ha sorpreso tutti. In Sicilia, il governatore Schifani, sfruttando l’occasione delle dimissioni di Barbagallo, potrebbe valutare un esperimento simile,” ha dichiarato Marano. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: marano - sicilia
Incendi in Sicilia: Marano (M5s) chiede l’attuazione immediata della norma sull’uso dell’intelligenza artificiale
CAMPO - Prodotti tipici siciliani | Marano Vicentino - facebook.com Vai su Facebook
Marano: “In Sicilia un assessore virtuale come in Albania”; Sport e prevenzione, Marano (M5S): Contributi per i defibrillatori in Sicilia, misura per tutelare gli atleti; Marano (M5s): “Un inceneritore a due passi da Catania è follia. Schifani spieghi gli studi alla base della scelta”.
Marano: “Schifani nomini assessore creato con Intelligenza artificiale, forse si porta a casa riforma Consorzi bonifica” - “Un componente dell’esecutivo non umano ma interamente virtuale, creato dall’intelligenza artificiale. Si legge su blogsicilia.it
Marano: “In Sicilia un assessore virtuale come in Albania” - La deputata regionale del Movimento Cinque Stelle, Jose Marano, ha commentato le dimissioni dell’assessore Barbagallo con una dichiarazione di carattere ... Lo riporta canalesicilia.it