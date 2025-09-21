Marano M5S | In Sicilia un assessore virtuale per sbloccare la riforma dei consorzi di bonifica

ABBONATI A DAYITALIANEWS Dimissioni di Barbagallo e provocazione della deputata regionale. La deputata regionale del Movimento Cinquestelle, Jose Marano, ha lanciato una provocazione commentando le recenti dimissioni dell’assessore all’Agricoltura Salvatore Barbagallo. “ In Albania è stato nominato un ministro virtuale, creato interamente con l’intelligenza artificiale, per gestire gli appalti pubblici e contrastare la corruzione. Il primo ministro albanese, Edi Rama, ha fatto una scelta senza precedenti che ha sorpreso tutti. In Sicilia, il governatore Schifani, sfruttando l’occasione delle dimissioni di Barbagallo, potrebbe valutare un esperimento simile,” ha dichiarato Marano. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

