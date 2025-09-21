Mara Venier non trattiene l' emozione prima della diretta Il messaggio delicato per Pippo Baudo

Oggi, 21 settembre, prende il via la nuova stagione di Domenica In. Gli inizi sono sempre emozionanti, ma per Mara Venier questa è una giornata tanto bella quanto difficile.La prima puntata non poteva che essere dedicata a Pippo Baudo, il grande conduttore e autore scomparso la sera del 16 agosto. 🔗 Leggi su Today.it

Dura presa di posizione di Mara Venier, che aveva già annunciato la presenza di Katia Ricciarelli in studio in occasione della prima puntata di "Domenica In" per rendere omaggio a Pippo Baudo. E invece così non sarà, nonostante le due siano grandi amiche - facebook.com Vai su Facebook

Mara Venier, il sogno per Domenica In che non realizzerà mai dopo la morte di Pippo Baudo - Ospite allo speciale di Estate in diretta, Mara Venier ha ricordato con affetto Pippo Baudo ma ha rivelato di aver iniziato a guardare oltre da qualche tempo. Secondo dilei.it

Pippo Baudo morto, Mara Venier in lacrime: “Non stava bene, ma non me l’aspettavo” - Pippo Baudo è morto e nel mondo della Rai e dello spettacolo italiano si percepisce un vuoto che sa di nostalgia per un uomo che ha cambiato il nostro modo di vivere la televisione. Lo riporta dilei.it