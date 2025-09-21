Mara Venier fa da valletta a Mammucari a Domenica In la frecciata alla Ruota della fortuna | Mi chiamo Samara

Durante la prima puntata di Domenica In, arriva il momento del gioco condotto da Teo Mammucari. Ad accompagnarlo c'è Mara Venier, che mette in atto una gag: una chiara frecciatina alla Ruota della Fortuna su Canale 5. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: mara - venier

DOMENICA IN: MARA VENIER MERITA PIÙ RISPETTO E NON DECISIONI CALATE DALL’ALTO

Domenica In nel caos: Gabriele Corsi in bilico, Mara Venier verso Mediaset. Cosa sta combinando la Rai?

Mara Venier lascia la RAI: il terremoto che mette in crisi l’azienda

È festa su Rai 1 per i primi 50 anni di "Domenica In". Alle 14 ci accoglie il sorriso e l'allegria di Mara Venier. Alle 17.20 ci lasciamo accompagnare da Francesca Fialdini dentro il racconto di "Da noi a ruota libera". #maravenier #domenicain #francescafialdi - facebook.com Vai su Facebook

Sono passati quanto, 250 giorni dall’ultima conferenza stampa di #Meloni? Però a Sora Mara Venier risponde sulle pastarelle della domenica. Grandi domande pagate da noi. Ma poi, Bonolis e Ferilli li davvero imbarazzanti. Ma davvero fate? Ma nessuno dic - X Vai su X

Mara Venier fa da valletta a Mammucari a Domenica In, la frecciata alla Ruota della fortuna: Mi chiamo Samara; Renzo Arbore, amori e dolori. La vita sentimentale come un romanzo. Le storie con Mara Venier e Mariangela Melato; Sanremo, le pagelle e i momenti top e flop della quinta serata del Festival.

Mara Venier fa da valletta a Mammucari a Domenica In, la frecciata alla Ruota della fortuna: “Mi chiamo Samara” - La stoccata di Mara Venier alla Ruota di Gerry Scotti Un tabellone con le caselle numerate al centro dello studio, come nella Domenica In di diversi anni fa, è ciò a cui assistono ... Si legge su fanpage.it

Mara Venier: «La nuova 'Domenica In' avrà tante storie, ma niente politica» - «Sarà una Domenica In rinnovata, più corale, in cui avrò alcuni compagni di viaggio, ognuno con un ruolo specifico: cambiare formula, dopo sette edizioni ... Scrive ilgazzettino.it