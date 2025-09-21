Mara Venier è tornata | oggi su Rai 1 la prima di Domenica In tra ospiti novità e un tributo a Pippo Baudo
Dalla commozione per il ricordo di Pippo Baudo al tributo a Giorgio Armani, scopriamo chi saranno tutti gli ospiti della prima puntata e le novità della nuova stagione di Domenica In Non sarebbe domenica senza Mara Venier, che infatti torna da oggi, 21 settembre, dalle 14:00 alle 17:00 su Rai 1 con l'edizione n° 50 di Domenica In. E dopo molti anni dall'ultima conduzione corale, questa volta "zia Mara" sarà accompagnata da un trio "curioso", per non dire improbabile: Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Domenica In: la grande novità alla conduzione La proposta a sorpresa di Fiorello, qualche mese fa, aveva in effetti lasciato sperare a molti che lo show domenicale dell'ammiraglia Rai sarebbe tornato agli antichi fasti: un varietà portato nel palinsesto pomeridiano. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: mara - venier
DOMENICA IN: MARA VENIER MERITA PIÙ RISPETTO E NON DECISIONI CALATE DALL’ALTO
Domenica In nel caos: Gabriele Corsi in bilico, Mara Venier verso Mediaset. Cosa sta combinando la Rai?
Mara Venier lascia la RAI: il terremoto che mette in crisi l’azienda
“Mamma mia, diventerò matta” Da domani, alle 14:00, la 50ª edizione di #DomenicaIn. Conduce Mara Venier, con la partecipazione di Teo Mammucari, Enzo Miccio e Tommaso Cerno. - X Vai su X
Mara Venier chiarisce l’assenza di Katia Ricciarelli nell’omaggio a Pippo Baudo della prima puntata di "Domenica In" #domenicain #maraVenier #pippobaudo - facebook.com Vai su Facebook
Mara Venier è tornata: oggi su Rai 1 la prima di Domenica In tra ospiti, novità e un tributo a Pippo Baudo - Dalla commozione per il ricordo di Pippo Baudo al tributo a Giorgio Armani, scopriamo chi saranno tutti gli ospiti della prima puntata e le novità della nuova stagione di Domenica In ... Scrive movieplayer.it
Mara Venier pronta a stupire: tutti i super ospiti di Domenica In del 21 settembre, la scaletta completa - La regina della domenica televisiva, Mara Venier, è pronta a tornare in onda su Rai1 con una puntata ricca di sorprese e momenti imperdibili. Come scrive quilink.it