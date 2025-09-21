Mara Venier è tornata | oggi su Rai 1 la prima di Domenica In tra ospiti novità e un tributo a Pippo Baudo

Dalla commozione per il ricordo di Pippo Baudo al tributo a Giorgio Armani, scopriamo chi saranno tutti gli ospiti della prima puntata e le novità della nuova stagione di Domenica In Non sarebbe domenica senza Mara Venier, che infatti torna da oggi, 21 settembre, dalle 14:00 alle 17:00 su Rai 1 con l'edizione n° 50 di Domenica In. E dopo molti anni dall'ultima conduzione corale, questa volta "zia Mara" sarà accompagnata da un trio "curioso", per non dire improbabile: Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Domenica In: la grande novità alla conduzione La proposta a sorpresa di Fiorello, qualche mese fa, aveva in effetti lasciato sperare a molti che lo show domenicale dell'ammiraglia Rai sarebbe tornato agli antichi fasti: un varietà portato nel palinsesto pomeridiano. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

