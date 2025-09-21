Manovra spero che nella manifestazione Cgil del 25 ottobre sia inserita anche la questione abitativa
Stiamo avviandoci verso l’autunno e oltre al tema delle guerre e dei genocidi si sta iniziando a ragionare sulla nuova legge di bilancio. A tal proposito la Cgil ha annunciato per sabato 25 ottobre una manifestazione in preparazione alla legge di bilancio e avrà come temi centrali quello del salario, della precarietà, della sanità pubblica, dell’istruzione, delle politiche industriali e ovviamente il no alle politiche di guerra e di riarmo che drenano risorse a scapito degli interventi sociali. Con la manifestazione, sostenuta da una vasta rete di associazioni, la Cgil si propone di unire le rivendicazioni sociali e fiscali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
"Il taglio delle tasse è la priorità, spero di poterlo fare", ha dichiarato il ministro
Manovra, spero che nella manifestazione Cgil del 25 ottobre sia inserita anche la questione abitativa; Cgil e Uil, Sciopero generale di 8 ore, venerdì 29 novembre, per cambiare la manovra di bilancio; La giornata dello sciopero generale . Landini : Vogliamo un paese con zero precarietà - Aggiornamento del 29 Novembre delle ore 15:32.
Cgil, venerdì mobilitazione per Gaza. Landini: “Il 25 ottobre in piazza sulla manovra” - Per questo venerdì il sindacato ha previsto una giornata di mobilitazione con scioperi e presidi per chiedere di “fermare il massacro a Gaza”. Riporta repubblica.it
Cgil chiama la piazza, subito per Gaza e a ottobre sulla Manovra - Giornata di mobilitazione per il 19 settembre dedicata al Medioriente. msn.com scrive