Manovra spero che nella manifestazione Cgil del 25 ottobre sia inserita anche la questione abitativa

Ilfattoquotidiano.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stiamo avviandoci verso l’autunno e oltre al tema delle guerre e dei genocidi si sta iniziando a ragionare sulla nuova legge di bilancio. A tal proposito la Cgil ha annunciato per sabato 25 ottobre una manifestazione in preparazione alla legge di bilancio e avrà come temi centrali quello del salario, della precarietà, della sanità pubblica, dell’istruzione, delle politiche industriali e ovviamente il no alle politiche di guerra e di riarmo che drenano risorse a scapito degli interventi sociali. Con la manifestazione, sostenuta da una vasta rete di associazioni, la Cgil si propone di unire le rivendicazioni sociali e fiscali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

manovra spero che nella manifestazione cgil del 25 ottobre sia inserita anche la questione abitativa

© Ilfattoquotidiano.it - Manovra, spero che nella manifestazione Cgil del 25 ottobre sia inserita anche la questione abitativa

In questa notizia si parla di: manovra - spero

Manovra, spero che nella manifestazione Cgil del 25 ottobre sia inserita anche la questione abitativa; Cgil e Uil, Sciopero generale di 8 ore, venerdì 29 novembre, per cambiare la manovra di bilancio; La giornata dello sciopero generale . Landini : Vogliamo un paese con zero precarietà - Aggiornamento del 29 Novembre delle ore 15:32.

manovra spero manifestazione cgilCgil, venerdì mobilitazione per Gaza. Landini: “Il 25 ottobre in piazza sulla manovra” - Per questo venerdì il sindacato ha previsto una giornata di mobilitazione con scioperi e presidi per chiedere di “fermare il massacro a Gaza”. Riporta repubblica.it

manovra spero manifestazione cgilCgil chiama la piazza, subito per Gaza e a ottobre sulla Manovra - Giornata di mobilitazione per il 19 settembre dedicata al Medioriente. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Manovra Spero Manifestazione Cgil