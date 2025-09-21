Stiamo avviandoci verso l’autunno e oltre al tema delle guerre e dei genocidi si sta iniziando a ragionare sulla nuova legge di bilancio. A tal proposito la Cgil ha annunciato per sabato 25 ottobre una manifestazione in preparazione alla legge di bilancio e avrà come temi centrali quello del salario, della precarietà, della sanità pubblica, dell’istruzione, delle politiche industriali e ovviamente il no alle politiche di guerra e di riarmo che drenano risorse a scapito degli interventi sociali. Con la manifestazione, sostenuta da una vasta rete di associazioni, la Cgil si propone di unire le rivendicazioni sociali e fiscali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Manovra, spero che nella manifestazione Cgil del 25 ottobre sia inserita anche la questione abitativa