Manovra 2026 | Irpef pace fiscale e flat tax le mosse di Giorgetti e Salvini

Il Governo accelera sulla prossima legge di Bilancio, che approderà il 20 ottobre in Parlamento. Diverse sono le direttrici principali ribadite dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e dal vicepremier Matteo Salvini, dal palco di Pontida: la riduzione delle aliquote Irpef per il ceto medio e la pace fiscale attraverso la rottamazione delle cartelle. Due misure che, sommate, valgono tra i 3,5 e i 4 miliardi di euro. E poi la flat tax e un impegno per le banche. Salvini: “Flat tax per tutti e banche in campo”. Revisione dell’Irpef e pace fiscale sono un obiettivo ambizioso, che Giorgetti definisce “responsabile”, ma che necessita di coperture certe. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Manovra 2026: Irpef, pace fiscale e flat tax le mosse di Giorgetti e Salvini

