Manichino di soldato israeliano impiccato | la minaccia nelle Marche
Porto Sant'Elpidio (Fermo), 21 settembre 2025 – Inquietante messaggio lasciato nella notte al parco di via della Pace di Porto Sant'Elpidio: un manichino appeso con tanto di rivendicazione da parte del gruppo 'Risorgere'. L'azione di protesta fa seguito alla notizia diffusa nei giorni scorsi in merito a soldati israeliani in vacanza nelle Marche. “Non permetteremo che i terroristi sionisti si lavino le mani sporche del sangue dei bambini Palestinesi nei nostri limpidi fiumi e mari. Così come non permetteremo che il nazi-sionismo trascini l'Italia nel supportare l'ennesima guerra imperialista occidentale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
