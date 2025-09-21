Mangia in un ristorante cinese poi scappa senza pagare il conto a bordo di uno scooter rubato

Fanpage.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stando a quanto si apprende, il 30enne era andato a mangiare in un ristorante cinese di via Ascanio Fenizi, zona Portuense a Roma. Al momento di pagare, il giovane è scappato e si è allontanato a bordo di uno scooter. 🔗 Leggi su Fanpage.it

