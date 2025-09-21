Mandragora illude Firenze ma il Como rimonta e vince 2-1

Ilgiornaleditalia.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fischi per la Fiorentina di Pioli, ancora senza vittorie dopo 4 giornate. FIRENZE - Una rete a tempo quasi scaduto, segnata da Addai, consegna al Como i tre punti. Un successo meritato per gli ospiti che, andati sotto nella primissima parte di gara, dominano nella ripresa grazie soprattutto ai cambi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

