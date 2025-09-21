Mamma 38enne chiede congedo per assistere il figlio disabile ma viene licenziata | Nessuno può occuparsene

21 set 2025

La storia di una 38enne di Montebelluna che ha ricevuto una lettera di licenziamento da un'azienda tedesca dopo aver chiesto un congedo straordinario per assistere il figlio disabile: "In questi mesi ho perso tutto, ma non la mia dignità". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Chiede il congedo per occuparsi del figlio malato, mamma licenziata: «Il mio bambino è disabile grave, nessuno oltre a me poteva...; Chiede il congedo per occuparsi del figlio malato, mamma licenziata: «Il mio bambino è disabile grave, nessuno oltre a me può occuparsene».

Mamma 38enne chiede congedo per assistere il figlio disabile ma viene licenziata: “Nessuno può occuparsene” - Stando a quanto riportato da Il Gazzettino, la donna, assistita dall'avvocato Giuseppe Galzignato, ... Lo riporta fanpage.it

