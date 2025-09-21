Maltempo Liguria | scuole chiuse per allerta arancione

Il maltempo torna a colpire la Liguria con una forte ondata di temporali. L’allerta arancione scatterà dalla mezzanotte fino a domani pomeriggio. Per motivi di sicurezza, scuole e università resteranno chiuse in diversi comuni, tra cui Genova, La Spezia e Sestri Levante. Le misure adottate dai comuni L’allerta è stata diramata dall’Arpal e ha spinto . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: maltempo - liguria

Maltempo al Nord, parchi chiusi a Milano per vento e temporali. Liguria sotto la grandine. Tregua dal caldo: ecco fino a quando

Maltempo sulla Liguria, allerta gialla prolungata sino all’alba di lunedì

Maltempo sulla Liguria, pioggia e fulmini su Genova. Allerta gialla prolungata sino all’alba di lunedì

Maltempo, domani allerta arancione in Liguria e in Lombardia - X Vai su X

https://telenord.it/torna-il-maltempo-sulla-liguria-allerta-arancione-per-temporali-su-tutta-la-regione-94359 Attenzione ai fenomeni anche intensi che si potrebbero verificare nella giornata di domani - facebook.com Vai su Facebook

Scuole chiuse lunedì 22 settembre in Liguria per allerta meteo arancione, nubifragi anche in Piemonte; Allerta meteo scuole chiuse lunedì 22 settembre: stop alle lezioni in diversi comuni della Liguria. L'elenco; Allerta meteo gialla e poi arancione, scuole chiuse: Perturbazione potenzialmente molto insidiosa.

Scuole chiuse per maltempo e allerta arancione in Liguria domani 22 settembre: l’elenco dei comuni interessati - A partire dalla mezzanotte di oggi, infatti, e fino alle 15 di domani, l'Arpal ha emesso un avviso di allerta meteo arancione dovuto ... Come scrive fanpage.it

Maltempo, scuole chiuse domani in Liguria per allerta arancione - Scuole chiuse domani in quasi tutta la Liguria a seguito dell'allerta arancione per temporali emanata dall'agenzia Arpal dalla mezzanotte di oggi fino alla metà della giornata di domani. Si legge su msn.com