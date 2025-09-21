Maltempo Liguria | scuole chiuse per allerta arancione

Scuolalink.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il maltempo torna a colpire la Liguria con una forte ondata di temporali. L’allerta arancione scatterà dalla mezzanotte fino a domani pomeriggio. Per motivi di sicurezza, scuole e università resteranno chiuse in diversi comuni, tra cui Genova, La Spezia e Sestri Levante. Le misure adottate dai comuni L’allerta è stata diramata dall’Arpal e ha spinto . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: maltempo - liguria

Maltempo al Nord, parchi chiusi a Milano per vento e temporali. Liguria sotto la grandine. Tregua dal caldo: ecco fino a quando

Maltempo sulla Liguria, allerta gialla prolungata sino all’alba di lunedì

Maltempo sulla Liguria, pioggia e fulmini su Genova. Allerta gialla prolungata sino all’alba di lunedì

Scuole chiuse lunedì 22 settembre in Liguria per allerta meteo arancione, nubifragi anche in Piemonte; Allerta meteo scuole chiuse lunedì 22 settembre: stop alle lezioni in diversi comuni della Liguria. L'elenco; Allerta meteo gialla e poi arancione, scuole chiuse: Perturbazione potenzialmente molto insidiosa.

maltempo liguria scuole chiuseScuole chiuse per maltempo e allerta arancione in Liguria domani 22 settembre: l’elenco dei comuni interessati - A partire dalla mezzanotte di oggi, infatti, e fino alle 15 di domani, l'Arpal ha emesso un avviso di allerta meteo arancione dovuto ... Come scrive fanpage.it

maltempo liguria scuole chiuseMaltempo, scuole chiuse domani in Liguria per allerta arancione - Scuole chiuse domani in quasi tutta la Liguria a seguito dell'allerta arancione per temporali emanata dall'agenzia Arpal dalla mezzanotte di oggi fino alla metà della giornata di domani. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Maltempo Liguria Scuole Chiuse