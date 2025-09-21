Maltempo in arrivo | vento e temporali su tutta la provincia di Piacenza scatta l’allerta gialla

Maltempo in arrivo, allerta gialla su tutta la provincia di Piacenza per temporali, per alta collina e montagna anche per vento. A diramare l’avviso la protezione civile dell’Emilia-Romagna, con un bollettino valido a partire dalla mezzanotte del 22 settembre per le successive 24 ore.Nella. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

