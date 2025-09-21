Maltempo estate 2023 Sbloccati i rimborsi
Fino a 5mila euro per i nuclei familiari la cui abitazione principale è stata danneggiata, un contributo che sale fino a 20mila euro per le attività economiche e produttive colpite. La Regione annuncia le misure economiche a copertura di privati e aziende colpite dall’ ondata di maltempo di luglio 2023, che avevano presentato domanda. Il provvedimento firmato dal presidente della Regione Michele de Pascale (foto) prevede uno stanziamento di quasi 11 milioni di euro di risorse, prese dal Fondo per le emergenze nazionali e dato alle amministrazioni comunali (o le unioni). Dal 22 al 27 luglio, il territorio è stato colpito da precipitazioni intense, grandine, raffiche di vento superiori ai 100 chilometri orari, compreso un tornado nella Bassa Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
