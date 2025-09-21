Malore alla Piccola Sanremo 25enne va in arresto cardiaco

Padovaoggi.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di grande apprensione oggi, domenica 21 settembre, a Sovizzo dove era in corso di svolgimento la 58^ Piccola Sanremo, gara riservata alla categoria dilettanti. Un atleta che si trovava fuori dalla lotta per il successo, è stato colto da un malore improvviso e si è accasciato a terra.Il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: malore - piccola

France Anaelle si alza dal letto: «Mamma la testa». Il malore, la piccola muore a 7 anni. I?l padre: «Era il nostro angelo, tutto ci ricorderà di lei»

Aspetta la moglie in auto sotto al sole con la figlia piccola: uomo di 35 anni ha un malore per il caldo e muore

Malore alla Piccola Sanremo, 25enne va in arresto cardiaco; Malore in gara alla Piccola Sanremo, ciclista 25enne ricoverato in terapia intensiva; Arresto cardiaco alla Piccola Sanremo: il ciclista 25enne Kevin Bonaldo rianimato sul posto. E' stato elitrasportato in ospedale.

malore piccola sanremo 25enneMalore in gara alla Piccola Sanremo, ciclista 25enne ricoverato in terapia intensiva - Un ciclista di 25 anni ha avuto un malore cardiaco mentre disputava la 58esima edizione della Piccola Sanremo, gara Elite- Da msn.com

malore piccola sanremo 25enneArresto cardiaco alla "Piccola Sanremo": il ciclista 25enne Kevin Bonaldo rianimato sul posto. E' stato elitrasportato in ospedale - E' stato colpito da un arresto cardiaco, mentre era impegnato negli ultimi chilometri della 58esima edizione della "Piccola Sanremo", una delle gare ciclistiche dilettantistiche più rinomane ... Scrive ildolomiti.it

Cerca Video su questo argomento: Malore Piccola Sanremo 25enne