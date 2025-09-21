Malattia di Alzheimer a che punto siamo con la gestione delle demenze?
La ricerca avanza ma in termini di prevenzione, diagnosi precoce e assistenza serve compiere un ulteriore passo in avanti. L'appello della Società Italiana di Neurologia per unire le forze al fine di costruire un modello di assistenza più preparato, più umano e capace di evolvere con la scienza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Vaccino Covid, proteina Spike causa Alzheimer, induce formazione amiloide-?, principale componente placche amiloidi responsabili della malattia - lo STUDIO Usa
Alzheimer, scoperte quattro principali cause che portano alla malattia: il nuovo studio
Alzheimer, individuati 4 percorsi (distinti) che portano allo sviluppo della malattia
Malattia di Alzheimer, a che punto siamo con la gestione delle demenze? - La ricerca avanza ma in termini di prevenzione, diagnosi precoce e assistenza serve compiere un ulteriore passo in avanti. Lo riporta vanityfair.it
Alzheimer, arriva lo smart body indossabile per aiutare i pazienti a non perdersi - Dall’Università Cattolica di Milano un dispositivo innovativo, finanziato da Airalzh, in grado di rilevare i segnali di disorientamento e riportare i pazienti a casa grazie a sensori e GPS ... vanityfair.it scrive