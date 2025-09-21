Malattia di Alzheimer a che punto siamo con la gestione delle demenze?

La ricerca avanza ma in termini di prevenzione, diagnosi precoce e assistenza serve compiere un ulteriore passo in avanti. L'appello della Società Italiana di Neurologia per unire le forze al fine di costruire un modello di assistenza più preparato, più umano e capace di evolvere con la scienza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Malattia di Alzheimer a che punto siamo con la gestione delle demenze?

Malattia di Alzheimer, a che punto siamo con la gestione delle demenze?; Alzheimer, così la tecnologia aiuta lo studio per contrastare il disorientamento spaziale dei malati; La malattia di Parkinson: a che punto siamo con la ricerca di nuove terapie.

