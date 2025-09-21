Mai dire Blackout | Artico corsa ai rompighiaccio

Germanio, strozzatura cinese. Aumenta la domanda di navi a prova di ghiaccio. Porti, gli USA contro la Cina. Petrolio, nebbia sui dati. Terre rare, l'accordo Ue-Cina non funziona.

Paura di un blackout elettrico in Spagna: è corsa all’acquisto di bombole, torce e fornelli.

Guerra nell'Artico, la corsa all’oro tra Usa, Russia e Cina: la sfida oltre la Groenlandia per petrolio, rotte e uranio - La Groenlandia, isola semiautonoma della Danimarca, è tornata al centro della geopolitica globale e ... Si legge su ilmessaggero.it

La corsa all’Artico va presa sul serio - La questione era poi finita al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite ... Scrive ecodibergamo.it