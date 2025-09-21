Madre presenta querela contro 14 insegnanti per un procedimento disciplinare contro suo figlio che ritiene illegittimo

21 set 2025

Una madre, come riporta Terramarsicane, ha sporto querela contro quattordici docenti e il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo. Contesta la gestione di un procedimento disciplinare nei confronti del figlio, giudicandolo illegittimo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

