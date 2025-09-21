Made in Italy alimentare traina produzione industriale | +5,7%
Nel pieno di un’estate caratterizzata da incertezze economiche globali e tensioni sui mercati energetici, l’Italia può contare ancora una volta su uno dei suoi asset più solidi e riconosciuti al mondo: l’industria alimentare. I dati sulla produzione industriale di luglio 2025, pubblicati da Istat il 10 settembre 2025, confermano che a trainare la crescita del comparto manifatturiero nazionale è il Made in Italy food, che segna un +5,7% su base annua, collocandosi tra i settori economici più dinamici, una leva decisiva per la competitività del Paese. La crescita del Made in Italy alimentare spicca nel quadro generale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
In questa notizia si parla di: made - italy
Trump alza i dazi al 30% sui prodotti europei: una sfida per il Made in Italy e l’impegno rinnovato per il Fatto in Italia.
Forza Italia Giovani Benevento al fianco di Coldiretti: “Difendiamo il Sannio e il Made in Italy”
Pelletteria Made in Italy: È Crisi nel 2025 ?!?
Adolfo Urso. "Il Made in Italy sta reggendo l'urto dei dazi, il pericolo può arrivare dalla Cina" - X Vai su X
Sabato 20 Settembre · ore 22:30 MADE IN ITALY – Live Band Un concentrato di pura energia, passione e musica tutta italiana. Torna sul palco de La Marinella una delle band più apprezzate. Pronti a cantare ogni brano dall'inizio alla fine? Area Bar La M - facebook.com Vai su Facebook
Made in Italy alimentare traina produzione industriale: +5,7%; Export agroalimentare made in Italy 2024: nuovo record a 69,1 miliardi; Formaggi, Italia primo esportatore Ue per volumi: un traguardo storico.
Calorie, sostenibilità e Made in Italy trainano la spesa degli italiani - Nuovi trend del consumo alimentare: il Made in Italy regge, la sostenibilità cresce e i consumatori scelgono prodotti con meno zuccheri ... Scrive quifinanza.it
Made in Italy, macchine e filiere alimentari conquistano il mondo - A rappresentare l’Italia nel mondo non ci sono soltanto le eccellenze agroalimentari, ma anche i macchinari che le rendono possibili: ... Come scrive italpress.com