Made in Italy alimentare traina produzione industriale | +5,7%

Nel pieno di un’estate caratterizzata da incertezze economiche globali e tensioni sui mercati energetici, l’Italia può contare ancora una volta su uno dei suoi asset più solidi e riconosciuti al mondo: l’industria alimentare. I dati sulla produzione industriale di luglio 2025, pubblicati da Istat il 10 settembre 2025, confermano che a trainare la crescita del comparto manifatturiero nazionale è il Made in Italy food, che segna un +5,7% su base annua, collocandosi tra i settori economici più dinamici, una leva decisiva per la competitività del Paese. La crescita del Made in Italy alimentare spicca nel quadro generale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

