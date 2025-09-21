Mad Max | The Wasteland di George Miller non sarà più un film ma una serie tv per HBO Max
Da serie tv a videogame, da romanzo a film e adesso il prequel che George Miller coltiva dagli anni '80 potrebbe tornare sul piccolo schermo. Che fine ha fatto il nuovo capitolo della saga di Mad Max, il preannunciato Mad Max: The Wasteland? Secondo quanto rivelato qualche tempo fa, George Miller stava combattendo tenacemente per dare ai fan l'atteso prequel ambientato un anno prima di Mad Max: Fury Road. Nel 2017, Miller aveva avviato la pre-produzione del progetto e si era persino assicurato l'impegno di Tom Hardy a fare ritorno, ma lo sviluppo del film è entrato in stallo quando Miller ha fatto causa alla Warner Bros. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
