Macron | rilascio ostaggipoi ambasciata
21.10 Il rilascio degli ostaggi tenuti prigionieri da Hamas a Gaza è "una condizione imprescindibile prima dell'apertura di un'ambasciata francese" in Palestina. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, alla vigilia dell'annuncio ufficiale del riconoscimento dello Stato di Palestina da parte di Parigi, previsto per domani all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
