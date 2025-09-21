Ma cosa ha fatto? Fabrizio Corona arriva a Gaza prima di Greta e la Flotilla! Cosa c’è dietro

Fabrizio Corona a Gaza: quando la cronaca incontra il pop. Il nuovo episodio di Falsissimo, il format YouTube condotto dall’ex re dei paparazzi, si apre con una frase che è già virale: «La situazione è grave, ma non è seria». Questa volta Corona si spinge oltre: lo speciale viene registrato direttamente dal confine con Gaza, trasformando un reportage di guerra in uno spettacolo mediatico che non lascia indifferenti. Il suo modo di raccontare, tra ironia e provocazione, riscrive le regole del lifestyle journalism. Un viaggio fuori dagli schemi che mette in ombra la Flotilla e porta il pubblico all’interno di una delle zone più calde del pianeta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Ma cosa ha fatto?”, Fabrizio Corona arriva a Gaza prima di Greta e la Flotilla! Cosa c’è dietro

In questa notizia si parla di: cosa - fabrizio

Hojlund Juventus, Fabrizio Romano dà nuova linfa alle voci che lo hanno accostato ai bianconeri? L’affare con quella rivale è ancora a un punto “morto”. Cosa risulta

Nico Gonzalez Inter, la verità di Fabrizio Romano! Ecco cosa pensa la squadra nerazzurra dell’ala della Juve

Temptation Island: Fabrizio Corona accusa sugli autori e svela cosa succede dietro le quinte

Fabrizio Bartoli ci racconta cosa succede il 28 settembre a bolgheri green… IN-Sostenibile 2025 | Festival di cucina vegetale e visioni future 27 e 28 settembre Bolgheri Green – Castagneto Carducci (LI) Chef, vignaioli, contadini e innovatori si incontran - facebook.com Vai su Facebook

Fabrizio Romano svela su #Vlahovic Ecco cosa ha detto sul futuro dell'attaccante della #Juve - X Vai su X

Fabrizio Corona contro Silvia Toffanin dopo l'intervista a Bova: il giudizio al vetriolo; Tutte le vite di Fabrizio Corona; Morte Papa Francesco, Fabrizio Corona parla di coincidenze e cita l’epitaffio di Sciascia: cosa significa.

Rita Dalla Chiesa, trovato il ladro della macchina regalata da Fabrizio Frizzi/ “Gesto che ha fatto male” - Rita Dalla Chiesa e il furto della macchina regalata da Fabrizio Frizzi: trovato il ladro, la reazione raccontata a La Volta Buona. Segnala ilsussidiario.net

Fabrizio Moro, chi è: “Cresciuto a San Basilio, eravamo tutti una famiglia”/ Poi la musica - Fabrizio Moro, chi è il cantante romano: il passato a San Basilio e il riscatto con la musica. Secondo ilsussidiario.net