Lutto per la sindaca Chiara Frontini è morta la suocera Franca Pannini
È morta Franca Pannini, suocera della sindaca di Viterbo Chiara Frontini e madre di Fabio Cavini, marito della prima cittadina. Si è spenta venerdì 19 settembre nella “sua” Toscana. Commosso il messaggio condiviso da Frontini, che ha voluto ricordare la figura della suocera con parole cariche. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
In questa notizia si parla di: lutto - sindaca
Basket italiano in lutto, il cordoglio della sindaca Salis per Marco Bonamico
Arzano in lutto per la morte dell’operaio Luigi Romano. Il cordoglio della sindaca Aruta: «Ogni vita spezzata sul lavoro è una sconfitta per tutti»
Basket italiano in lutto, il cordoglio della sindaca Salis per Marco Bonamico
FAVALE DI MALVARO - In lutto la comunità di Favale di Malvaro. All'ospedale San Martino di Genova si è spenta Raffaella De Benedetti, già sindaca del comune da 2004 al 2009. Aveva 63 anni e da tempo era gravemente ammalata. Lascia la mamma Irma, l - facebook.com Vai su Facebook
Lutto per la sindaca Chiara Frontini, è morta la suocera Franca Pannini; Viterbo – Addio a Franca Pannini, suocera della sindaca Chiara Frontini; E’ morta la suocera della sindaca Frontini, le condoglianze della nostra redazione.
Condoglianze alla sindaca Frontini colpita da un lutto famigliare - Un lutto famigliare ha colpito la nostra sindaca Chiara Frontini con la scomparsa scomparsa della mamma del consorte Fabio Cavini. tusciaup.com scrive
Viterbo, la sindaca Frontini contesta i manifesti contro Tajani durante il Trasporto Della Macchina Di Santa Rosa - Il trasporto della macchina di Santa Rosa a Viterbo 2025 dedicato alla pace, tra tradizione religiosa e tensioni politiche per i manifesti contro tajani durante la festa. Come scrive gaeta.it