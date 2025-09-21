Lutto all'ospedale Moscati di Avellino muore a 71 anni l'ematologo Angelo Fotino
Muore a 71 anni l'ematologo Angelo Fotino: lutto all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, dove esercitava dagli Anni Ottanta. Era da poco in quiescienza. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: lutto - ospedale
Nicola Pietrangeli, lutto grave in famiglia: la notizia lo raggiunge mentre è ricoverato in ospedale
“Ci mancherà tutto di te”. Lutto nella musica, la cantante morta in ospedale
“Addio per sempre, campione”. Lutto nello sport italiano, la leggenda morta in ospedale
Lutto a #Giugliano per la morte di Gianluca Morardi, 44 anni, operatore del 118. L’uomo circa due settimane fa ha accusato un malore prima di recarsi a lavoro. Ricoverato all’ospedale di Pozzuoli, il suo cuore ha smesso di battere in queste ore. Lascia una m - facebook.com Vai su Facebook
Lutto all’ospedale Moscati di Avellino, muore a 71 anni l’ematologo Angelo Fotino; Lutto all’Azienda Moscati: il direttore Pizzuti ricorda il dottor Antonio Volpe, simbolo di umanità e professionalità; Avellino e il mondo della medicina in lutto: noto medico muore in vacanza.
Lutto all’ospedale Moscati di Avellino, muore a 71 anni l’ematologo Angelo Fotino - Muore a 71 anni l'ematologo Angelo Fotino: lutto all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, dove esercitava dagli Anni Ottanta ... fanpage.it scrive
Ospedale Moscati di Avellino, pochi infermieri e l’organico resta carente - Sono le cifre relative al personale sanitario in forza all’Azienda ospedaliera di Contrada Amoretta. Riporta ilmattino.it