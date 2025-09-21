Lutto all'ospedale Moscati di Avellino muore a 71 anni l'ematologo Angelo Fotino

21 set 2025

Muore a 71 anni l'ematologo Angelo Fotino: lutto all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, dove esercitava dagli Anni Ottanta. Era da poco in quiescienza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

