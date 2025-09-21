L’uscita di Kobbie Maineo sarà bloccata a gennaio

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Kobbie Mainoo affronta un futuro incerto all’uomo United. (Foto di Shaun BotterillGetty Images) Kobbie Mainoo sta affrontando un futuro incerto all’uomo United, essendo caduto nell’ordine di beccata sotto il manager Ruben Amorim. Voleva andarsene in estate, ma in quell’occasione, il club non ha permesso di fare un accordo. Maineo dovrebbe raccogliere pochi minuti nei prossimi mesi, dato che è in competizione con il capitano Bruno Fernandes. Per questo motivo, potrebbero esserci possibilità di uscita a gennaio e Newcastle sono tra i club interessati a fare un accordo con Man United, anche se è improbabile che ciò accada. 🔗 Leggi su Justcalcio.com