L' Us Città di Fasano vince in trasferta in terra dauna e fa tre su tre
Terza vittoria in tre giornate per l'Us Città di Fasano, che espugna anche il "Pino Zaccheria di Foggia", superando per 1-0 l'Heraclea grazie ad goal su calcio di rigore di Corvino nella ripresa. Non particolarmente ricca di emozioni la prima frazione, che si apre al 2' con un destro al volo.
L'US Città di Fasano comunica a chi ha sottoscritto l'abbonamento che, questa settimana, potrà ritirare la propria tessera, doverosamente munito di documento di riconoscimento, giovedì 18 e venerdì 19 settembre, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 17 alle
Serie D, prima trasferta stagionale di campionato per l'Us Città di Fasano - Inizierà invece oggi, sabato 13 settembre, il Campionato Nazionale Juniores, con l'Under 19 biancazzurra, allenata da Graziano Pistoia, che alle 15.