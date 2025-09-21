L' Us Città di Fasano vince in trasferta in terra dauna e fa tre su tre

Terza vittoria in tre giornate per l'Us Città di Fasano, che espugna anche il “Pino Zaccheria di Foggia”, superando per 1-0 l'Heraclea grazie ad goal su calcio di rigore di Corvino nella ripresa.     Non particolarmente ricca di emozioni la prima frazione, che si apre al 2' con un destro al volo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

