Lupo abbattuto in Lessinia furia animalista | Pronti a denunciare

Come era facilmente prevedibile, a poche ore di distanza dall’abbattimento del lupo nei pressi di Malga Boldera in Lessinia, il mondo animalista è tornato ad alzare la voce e a puntare il dito contro la Provincia.La Lav e l’EnpaTra i primi a intervenire gli attivisti della Lav, che hanno posto. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: lupo - abbattuto

Primo lupo abbattuto legalmente in Italia in più di 50 anni: “Il populismo ha vinto sulla scienza”

Abbattuto un lupo in Alto Adige. È la prima esecuzione legale dopo 50 anni: «Una minaccia per l’allevamento»

Lupo abbattuto a Bolzano, scatta la denuncia degli animalisti: prima uccisione a Nordest dopo il declassamento della protezione

Abbattuto lupo su ordine della provincia di Trento, Brambilla attacca Fugatti - X Vai su X

LUPO ABBATTUTO DAL CORPO FORESTALE IN LESSINIA Nella notte il Corpo Forestale del Trentino ha abbattuto un lupo adulto durante un tentativo di predazione vicino a malga Boldera (Comune di Ala), in attuazione del decreto provinciale del Preside - facebook.com Vai su Facebook

Lupo abbattuto in Lessinia, furia animalista: Pronti a denunciare; Lupo abbattuto a Trento, Brambilla contro Fugatti: Ora ha il suo trofeo.

Lupo abbattuto in Lessinia, furia animalista: "Pronti a denunciare" - Come era facilmente prevedibile, a poche ore di distanza dall’abbattimento del lupo nei pressi di Malga Boldera in Lessinia, il mondo animalista è tornato ad alzare la voce e a puntare il dito contro ... Scrive trentotoday.it

Abbattuto un lupo in Trentino, la Provincia: “La rimozione in Lessinia, stava tentando la predazione di un bovino” - Lupo abbattuto in Lessinia, la Pat: “L'animale è stato rimosso in un pascolo limitrofo a malga Boldera (Comune di Ala) mentre stava tentando la predazione di un bovino”. Secondo ildolomiti.it