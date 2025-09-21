L’union la fa la bellezza de la vitta

e Fabio Wolf Là in de la periferia nord ovest del nost Milan gh’è ona zona che l’è on borgh millenari: Figin, attestaa fin del 1017. Incoeu l’è part del Municipi vott e l’è on’oasi de natura e tranquillità propi apos a la gran cittaa del traffich e del pandemoni. L’è ona terra de mezz, sprofondaa in de la campagna, ma part del gran Milan. Circondaa de parch, Figin l’è testimoni de pussé de des ann de on gran progett de coabitazion social ciamaa “Borgo Sostenibile”, che l’ha daa vitta al “Borgh noeuv”, vesin a quell “vecc”, cont la costruzion de pussé de tresent appartament destinaa a quej che eren restaa foeura de l’edilizia popolar milanesa e a quej che voeureven viv lontan del frecass e del stress meneghin. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

