Parigi ha sempre avuto il dono di trasformare i concerti in leggende, ma questa volta il copione era già scritto: l’unica tappa europea di G-Dragon non poteva che diventare il punto di convergenza di fan arrivati da ogni angolo del continente. Alla Défense Arena, un tempio del contemporaneo incastonato tra grattacieli e linee di metropolitana, le luci hanno iniziato a tremare molto prima che la musica iniziasse. Code infinite, cartelli colorati, cori improvvisati fuori dall’ingresso: era chiaro che non si trattava di un live, ma di un pellegrinaggio. Chi lo segue lo sa bene: G-Dragon non concede niente al caso. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Lunga vita a G-Dragon, il re del K-pop