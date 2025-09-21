L’ultrà Ferdico sull’omicidio Boiocchi | Dopo i funerali di Diabolik Beretta mi dice che vuole uccidere Boiocchi Repubblica
Lo scorso 1° maggio, l’ex capo della Curva Nord interista, Marco Ferdico, ha fornito la propria ricostruzione dei fatti ai pm in merito all’ omicidio di Vittorio Boiocchi, figura storica del tifo organizzato nerazzurro. Come riporta l’edizione odierna de La Repubblica-Milano, Ferdico ha ricostruito le settimane precedenti dell’omicidio, la sua organizzazione e i momenti successivi all’agguato in cui ha perso la vita Boiocchi il 29 ottobre 2022 proprio sotto casa sua, in zona Figino. «Il primo luglio 2022 vengo invitato all’addio di Piscitelli», cioè il Diabolik della curva laziale ucciso a Roma nel 2019, «ma la sera prima vengo chiamato per una lite tra Beretta e Boiocchi». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
