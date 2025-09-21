L' ultimo saluto a Marcello Mezzetti
Dopo lunghi giorni di attesa, prolungati dall'aereo annullato proprio nel giorno di rientro della salma, la comunità di Terontola potrà dare l'ultimo saluto a Marcello Mezzetti. Il 55enne era deceduto il 9 settembre scorso mentre si trovava in vacanza con la famiglia a Sharm El-Sheikh. Un malore. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
In questa notizia si parla di: ultimo - saluto
Liverpool piange Diogo Jota: folla ad Anfield per l’ultimo saluto al numero 20 e la città listata a lutto
Affari Tuoi, il gran finale: l’ultimo saluto di Stefano De Martino
L’ultimo saluto a Davide Bertolini. “Era amato per la grande umiltà”
A Glendale l'ultimo saluto per Charlie Kirk. Livello di sicurezza come per il Super Bowl - X Vai su X
Un'intera comunità si è ritrovata questa mattina per l'ultimo saluto al piccolo Leonardo. - facebook.com Vai su Facebook
L'ultimo saluto a Marcello Mezzetti; Morto a 55 anni in vacanza a Sharm el Sheikh, rientra la salma. Così il funerale. Lascia la moglie e tre figli; Salta il volo internazionale dall'Egitto: slitta il rientro della salma, rinviato il funerale del 55enne morto in vacanza a Sharm el Sheikh.
Morto a 55 anni in vacanza a Sharm el Sheikh, rientra la salma. Così il funerale. Lascia la moglie e tre figli - Torna oggi dall' Egitto la salma di Marcello Mezzetti, morto improvvisamente a 55 anni a Sharm el Sheikh durante la vacanza con la famiglia. Secondo corrierediarezzo.it
Aretino muore in vacanza a Sharm El Sheikh - L'uomo si trovava con la famiglia in vacanza nel Mar Rosso a Sharm El Sheikh quando è stato colto da un ma ... Lo riporta arezzonotizie.it