L’ultimo chilometro sul cielo di Firenze
Firenze, 21 settembre 2025 – Il conto alla rovescia è finito. Ieri al tramonto il nastro d’arrivo è stato tagliato alla terrazza più iconica della città, Piazzale Michelangelo. Da lassù Firenze ha abbracciato Matteo Bucci, 24 anni, volontario di “Pane Quotidiano Firenze”, che ha così chiuso un’impresa capace di far dialogare sport, solidarietà e testardaggine buona. L’equivalente di 75 maratone in 50 giorni, dal Circolo Polare Artico all’Arno, per un totale di 3.200 chilometri e l’obiettivo di raccogliere fondi a favore dell’associazione. Una corsa nata lontano — partenza il 26 luglio verso la Finlandia a bordo di una Fiat 600 attrezzata, via allo “start” il 1° agosto — e raccontata giorno dopo giorno dal videomaker Timothy Ker, che ne ha seguito i passi sui social. 🔗 Leggi su Lanazione.it
