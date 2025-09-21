Lucchese vittoria contro una big e festa | Zenith Prato ko 0-1

Agliana, 21 settembre 2025 – La Lucchese sul neutro di Agliana batte di misura grazie ad un calcio di rigore trasformato da Caggianese lo Zenith Prato e conquista così la sua prima vittoria stagionale in campionato dopo il pareggio di domenica scorsa in casa contro la Real Cerretese. Mister Pirozzi deve fare a meno di Piazze in attacco, di Santeramo in difesa e di Picchi che a pochi minuti dall’inizio non scende in campo. Arriva così spazio per Riad, dopo la bella prestazione in Coppa di mercoledì. Pronti attenti via e la Lucchese passa subito in vantaggio. Un difensore di casa atterra in area di rigore Caggianese, il direttore di gara da buona posizione indica il dischetto del rigore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

