Lucchese vittoria contro una big e festa | Zenith Prato ko 0-1
Agliana, 21 settembre 2025 – La Lucchese sul neutro di Agliana batte di misura grazie ad un calcio di rigore trasformato da Caggianese lo Zenith Prato e conquista così la sua prima vittoria stagionale in campionato dopo il pareggio di domenica scorsa in casa contro la Real Cerretese. Mister Pirozzi deve fare a meno di Piazze in attacco, di Santeramo in difesa e di Picchi che a pochi minuti dall’inizio non scende in campo. Arriva così spazio per Riad, dopo la bella prestazione in Coppa di mercoledì. Pronti attenti via e la Lucchese passa subito in vantaggio. Un difensore di casa atterra in area di rigore Caggianese, il direttore di gara da buona posizione indica il dischetto del rigore. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: lucchese - vittoria
Palla al centro. . I giocatori della Lucchese festeggiano coi loro tifosi la vittoria 2-1 contro la Larcianese a Monsummano Terme nella prima partita stagionale, in Coppa di Eccellenza Toscana. - facebook.com Vai su Facebook
Lucchese, vittoria contro una big e festa: Zenith Prato ko 0-1; Coppa Italia Eccellenza. La Lucchese avanza agli ottavi: la sintesi sulla vittoria sul San Giulianoi; BELLISSIMA VITTORIA PER L’UNDER14 CHE S’IMPONE 5-1 CONTRO LA VIRTUS VERONA: I RISULTATI DEL WEEKEND.
Futsal Lucchese, secondo successo di fila: quarti di Coppa Italia più vicini - Per i rossoneri si tratta della seconda vittoria consecutiva, un risultato che li avvici ... Si legge su gazzettalucchese.it
Esordio amaro per la Lucchese: la prima di campionato contro la Real Cerretese finisce 0 a 0 - Davanti ai 1677 spettatori del Porta Elisa i rossoneri non vanno oltre il pari. Secondo luccaindiretta.it