Lucca Film Festival 2025 si tinge di terrore | Bava svela Demoni in 4K

Atmosfere notturne, icone del terrore e anteprime preziose: così il Lucca Film Festival 2025 chiude l'edizione più audace con Lamberto Bava, la copia 4K di Demoni e una parata di talenti internazionali. Dal 24 al 28 settembre, la città toscana si trasforma nella capitale europea dell'horror contemporaneo. Uno sguardo d'insieme Il 28 settembre il Festival .

Lucca Film Festival, i primi ospiti. Pietro Marcello presenterà ‘Duse‘

Pietro Marcello primo ospite al “Lucca Film Festival 2025” (20-28 settembre XXI edizione)

Michele Riondino al Lucca Film Festival 2025 (20-28 settembre) ventunesima edizione

Firenze Fuori. . Ciak! Azione! - Speciale Lucca film festival 2025 Di Francesco Tufano La settima arte arriva a Lucca. Si è aperta, ieri 20 settembre, la 21a edizione del Lucca Film Festival. 8 giorni di immersione totale nel mondo del cinema, che per la sua prim

L’HORROR SBARCA AL LUCCA FILM FESTIVAL 2025 - Lamberto Bava presenzia la proiezione di Demoni restaurato e la presentazione del suo romanzo, ma anche cortometraggi in anteprima, la presenza del regista belga Fabrice Du Welz e la proiezione dei ... Segnala politicamentecorretto.com

Le grandi star in centro. Apre Lucca Film Festival e lo fa con Kevin Spacey stasera ospite all’Astra - Quella che alza il sipario di Lucca Film Festival e la stessa che vedrà sul red carpet – non metaforico, in piazza del Giglio di fronte al Cinema Astra – l’attore e regista ... Si legge su lanazione.it