Lucca Film Festival 2025 si tinge di terrore | Bava svela Demoni in 4K

Sbircialanotizia.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Atmosfere notturne, icone del terrore e anteprime preziose: così il Lucca Film Festival 2025 chiude l’edizione più audace con Lamberto Bava, la copia 4K di Demoni e una parata di talenti internazionali. Dal 24 al 28 settembre, la città toscana si trasforma nella capitale europea dell’horror contemporaneo. Uno sguardo d’insieme Il 28 settembre il Festival . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

lucca film festival 2025 si tinge di terrore bava svela demoni in 4k

© Sbircialanotizia.it - Lucca Film Festival 2025 si tinge di terrore: Bava svela Demoni in 4K

In questa notizia si parla di: lucca - film

Lucca Film Festival, i primi ospiti. Pietro Marcello presenterà ‘Duse‘

Pietro Marcello primo ospite al “Lucca Film Festival 2025” (20-28 settembre XXI edizione)

Michele Riondino al Lucca Film Festival 2025 (20-28 settembre) ventunesima edizione

Archivi tag: Lucca Film Festival 2025; Al via il Lucca Film Festival 2025; Lucca Film Festival, è un inizio da Oscar con Kevin Spacey.

lucca film festival 2025L’HORROR SBARCA AL LUCCA FILM FESTIVAL 2025 - Lamberto Bava presenzia la proiezione di Demoni restaurato e la presentazione del suo romanzo, ma anche cortometraggi in anteprima, la presenza del regista belga Fabrice Du Welz e la proiezione dei ... Segnala politicamentecorretto.com

lucca film festival 2025Le grandi star in centro. Apre Lucca Film Festival e lo fa con Kevin Spacey stasera ospite all’Astra - Quella che alza il sipario di Lucca Film Festival e la stessa che vedrà sul red carpet – non metaforico, in piazza del Giglio di fronte al Cinema Astra – l’attore e regista ... Si legge su lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Lucca Film Festival 2025