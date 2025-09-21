Luca Zaia capolista salve le donne Posti a rischio per gli uscenti | chi sarà buttato giù dalla torre leghista? Tutti i nomi
Chi sarà buttato giù dalla torre leghista? A Treviso l?assessore regionale al Turismo Federico Caner o l?assessore comunale al Bilancio Riccardo Barbisan? A Venezia il.
Olimpiadi 2026, Luca Zaia striglia i bellunesi a Longarone: «Basta pianti e lamenti, con i Giochi il mondo vi guarda»
Regionali, è scontro sulla data del voto: è rebus De Luca-Zaia
Frana a San Vito, colata di 100 metri per la prima volta sull'Alemagna: strada chiusa, Cortina isolata. Luca Zaia: «Esteso lo stato di emergenza»
Luca Zaia capolista, salve le donne. Posti a rischio per gli uscenti: chi sarà buttato giù dalla torre leghista? Tutti i nomi - A Treviso l'assessore regionale al Turismo Federico Caner o l'assessore comunale al Bilancio Riccardo Barbisan?
Luca Zaia, gli 'orfani' in lacrime sui social: «Presidente non abbandonarci». Matteo Salvini: «Non credo andrà in pensione, spero faccia il capolista» - Gli orfani di Luca Zaia si sfogano sui social: "La vedo tosta trovare una persona alla tua altezza", "Presidente grazie di tutto!