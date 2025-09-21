Luca Ghielmetti e Gian Battista Galli insieme all' Astra di Como per Casa Nazareth

I Giambalüc, storicamente cantanti”, concerto solidale di venerdì 26 settembre alle 20.45 al Cinema Astra per sostenere la mensa di solidarietà 15 settembre 2025 – La mensa di solidarietà di Casa Nazareth, in via Don Luigi Guanella 12, continua il suo prezioso e indispensabile aiuto nei confronti. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: luca - ghielmetti

Alle 21.20 "Per tutta la vita" di Paolo Costella con Ambra Angiolini, Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Carolina Crescentini, Fabio Volo, Claudia Gerini, Filippo Nigro, Claudia Pandolfi | Un giudice annulla decine di matrimoni dopo aver scoperto che il sacerdote - facebook.com Vai su Facebook

Luca Ghielmetti e Gian Battista Galli insieme all'Astra di Como per Casa Nazareth; Un omaggio alla canzone d'autore di due cantautori: Gian Battista Galli e Luca Ghielmetti a Ternate il 14 giugno; A Strade Blu Live l'omaggio a Jannacci con Enzo Gentile e Luca Ghielmetti.

Ghielmetti e Peppe Fonte Concerto d’autore al Caffè Letterario - Imperdibile appuntamento con la grande canzone d’autore: un farmacista dal profumo waitsiano incontra un avvocato ispirato da Piero Ciampi. Segnala bergamonews.it

Luca Ghielmetti - LUCA GHIELMETTI - la recensione - Ha all’attivo un paio di dischi e ha partecipato alle più importanti rassegne di canzone d'autore, a partire dal Premio Tenco nell’ormai lontano 1990. Si legge su rockol.it