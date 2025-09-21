Louis Garrel chi è l’ex fidanzato di Valeria Bruni Tedeschi e padre della figlia | Prima abbiamo adottato Oumy poi è arrivato Noè

La splendida Valeria Bruni Tedeschi, attrice italiana ma naturalizzata francese per via della decisione dei genitori di trasferirsi da Torino oltre il confine per timore delle Brigate Rosse, ha condiviso per un tratto della sua vita, la propria quotidianità con Louis Garrel. L’ex fidanzato di Valeria Bruni Tedeschi, più giovane di lei di quasi vent’anni, è un attore, regista e sceneggiatore francese, figlio d’arte: è nato infatti dall’amore del regista Philippe Garrel e dell’attrice e anch’essa regista Brigitte Sy. Nella sua famiglia, dedita all’arte, non manca chi ha speso tutta la propria vita per il mondo del cinema. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

