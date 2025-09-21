Lotta assegnati gli ultimi titoli nella greco-romana ai Mondiali di Zagabria
Si è conclusa ufficialmente a Zagabria anche la nona e ultima giornata dei Campionati Mondiali 2025 di lotta, appuntamento principale della stagione post-olimpica. Nella capitale croata sono stati assegnati gli ultimi tre titoli della rassegna iridata nella greco-romana, certificando il primato del Giappone nel medagliere della manifestazione con 7 ori. Nei 63 kg è arrivato il successo dell’uzbeko Aytjian Khalmakhanov in finale per 6-0 sul sudcoreano Hanjae Chung, con al terzo posto il moldavo Vitelie Eriomenco e l’iraniano Mohammad Keshtkar. Iran che ha trionfato nei 67 kg con il campione olimpico in carica Saeid Esmaeili, capace di imporsi nell’ultimo atto per 2-1 sull’azerbaigiano Hasrat Jafarov precedendo sul podio anche l’armeno Slavik Galstyan ed il russo Daniial Agaev, terzi ex aequo. 🔗 Leggi su Oasport.it
