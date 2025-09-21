La lotta all’abbandono indiscriminato rifiuti pare essere diventata una priorità assoluta per l’amministrazione comunale di Abbiategrasso che non perde occasione per sottolineare gli interventi dalla polizia locale oppure, come in questo caso, i dati che testimoniano l’accresciuta attenzione e l’aumento delle sanzioni elevate nelle zone maggiormente a rischio della città. In poco più di dodici mesi, dall’agosto del 2024 a oggi, sono dunque state ben 67 le sanzioni elevate dagli agenti di Polizia locale nell’area di via Fratelli Cervi e via Fusè, con una media di oltre una sanzione alla settimana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lotta all’abbandono dei rifiuti. Boom di multe agli ecofurbi