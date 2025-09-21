L’orrore in casa | sequestra il figlio appena nato e minaccia di morte la compagna

Rimini, 21 settembre 2025 – Un parto appena concluso, la gioia per l’arrivo di un figlio, la speranza di un futuro diverso. Tutto questo però si è trasformato, in poche ore, in un incubo. È la vicenda che approda ora davanti al tribunale di Rimini, con l’udienza preliminare fissata per gennaio 2026, e che vede un 25enne italiano, difeso dall’avvocato Andrea Cappelli, accusato di maltrattamenti aggravati nei confronti della compagna, una donna cesenate. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la spirale di violenza all’interno della coppia - che all’epoca dei fatti abitava a Rimini - sarebbe iniziata subito dopo la nascita del bambino, avvenuta circa un anno fa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’orrore in casa: sequestra il figlio appena nato e minaccia di morte la compagna

In questa notizia si parla di: orrore - casa

