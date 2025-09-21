L' oroscopo di oggi - domenica 21 settembre 2025

Ilgiornale.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ariete ??. L’equinozio di autunno caro Ariete, riporta alla necessità di iniziare a fare dei bilanci. In questa domenica puoi avvertire forte l’esigenza di rimettere in moto idee e progetti che già dalla scorsa primavera, avevi messo a fuoco. Marte ne l’amico segno dello Scorpione, accende i sensi elevando la tua passionalità e aumentando l’istinto di fare a modo tuo. In amore, se sei in coppia puoi vivere momenti un po’ di distacco dal partner, come se volessi vedere più chiaramente i suoi atteggiamenti. Single? Ti invito a non puntare sulla quantità ma sulla qualità degli incontri e delle nuove conoscenze. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

