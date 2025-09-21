Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®, le bancarelle del mercato di qualità più famoso d’Italia, tornano dopo l’estate a grandissima richiesta in Brianza con il loro show itinerante all’insegna del meglio del Made in Italy artigianale e delle ultime tendenze della moda. Si potranno infatti ammirare le ormai mitiche boutique a cielo aperto® dell’originale Consorzio sabato 27 settembre a SEVESO, in Piazza XXV Aprile (la piazza del Comune) e Largo 10 Luglio 1976, per un’iniziativa come sempre attesissima con il patrocinio del Comune ed in collaborazione con la Pro Loco. Dunque, un’occasione da non perdere assolutamente per i tanti appassionati del genere, che l’hanno a lungo reclamata: una rassegna dello shopping più glamour e conveniente, con orario continuato, anche in caso di maltempo, dalle 8 alle 19. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’originale Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® a SEVESO sabato 27 settembre