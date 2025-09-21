Lorenzo Pellegrini si prende tutto il derby e la Roma | fredda la Lazio e fa esplodere l'Olimpico

La Roma trionfa nel derby con il gol partita di Lorenzo Pellegrini, titolare e match winner a sorpresa. La Lazio ci prova e al 94' Cataldi colpisce una clamorosa, ma inutile traversa. Finale dal clima incandescente con Sozza che espelle Belahyane col rosso diretto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

lorenzo - pellegrini

4+11 - La Lazio è la squadra contro cui Lorenzo #Pellegrini ha realizzato più gol in Serie A (4). In più, il classe '96 è l'unico giocatore ad aver segnato in tutte le ultime 11 stagioni di Serie A (dal 2015/16). Simbolo. #LazioRoma #DerbyDellaCapitale - X Vai su X

Alla vigilia del derby ha parlato l'allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini. Dalle scelte di formazione alle sensazioni per il suo primo derby , fino ad arrivare a toccare il tema Lorenzo Pellegrini. "Per me potenzialmente è molto forte, è da Nazionale e G - facebook.com Vai su Facebook

