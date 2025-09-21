L’Ora del Concerto La storica rassegna per i giovani talenti Torna la bella musica
Torna la bella musica dopo un’estate così povera di appuntamenti di qualità. Inizia sabato 27 settembre uno degli appuntamenti più tradizionali e attesi del panorama musicale cittadino: la 36ª edizione della rassegna L’Ora del Concerto, organizzata dalla Scuola Verdi e dalla Camerata. Fino a dicembre il Palazzo della Musica di via Santa Trinita si animerà con una serie di concerti (tutti a ingresso libero e con inizio alle 17) che vedranno protagonisti giovani promesse e artisti affermati, offrendo al pubblico un interessante viaggio attraverso i secoli. Questa edizione si distingue anche per la presenza di alcuni strumenti che raramente si incontrano nei circuiti classici, come il charango, oltre ad altri meno consueti come arpa e fisarmonica, che arricchiscono l’offerta musicale con le loro sonorità caratteristiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it
