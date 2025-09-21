Lookman nuovo inizio dopo l’estate tormentata e la corte dell’Inter | torna in campo con l’Atalanta!
Lookman, nuovo inizio dopo l’estate tormentata e la corte dell’Inter: torna in campo con l’Atalanta nel corso del match contro il Torino. La partita tra Torino e Atalanta, valida per la quarta giornata di Serie A, ha registrato una svolta significativa al minuto 87, non tanto per l’andamento del match, già deciso sul 0-3 in favore dei bergamaschi, quanto per il ritorno in campo di Ademola Lookman, attaccante nigeriano della Dea. La stagione estiva di Lookman era stata segnata da tensioni legate al mercato: l’attaccante aveva manifestato chiaramente la volontà di lasciare Zingonia, col mercato Inter che aveva mostrato grande interesse, ma la trattativa non era andata a buon fine. 🔗 Leggi su Internews24.com
