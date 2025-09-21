Lookman Atalanta nuovo inizio per il nigeriano con la Dea | l’ex obiettivo Juve torna in campo dopo l’estate tormentata sul mercato… Tutti i dettagli

Lookman Atalanta, il nigeriano è tornato in campo nel match contro il Torino dopo la lunga estate tormentata di mercato. Pace fatta, capitolo chiuso. La grande notizia in casa Atalanta, al di là del rotondo 3-0 sul campo del Torino, è il ritorno in campo di Ademola Lookman. L’attaccante nigeriano, entrato nei minuti finali, ha messo fine a un’estate turbolenta, segnata dalla rottura con il club e da una cessione sfumata. Il suo reintegro è ora completo. Dalla rottura al ritorno in campo. Dopo un’estate in cui aveva manifestato la chiara volontà di andarsene, con l’Inter in prima fila, e dopo aver saltato parte della preparazione, Lookman ha fatto un passo indietro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

