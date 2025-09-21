Longevità | la curva rallenta Il secolo d’oro è finito?
C’erano tempi in cui nascere significava convivere con un destino già segnato: nei villaggi medievali italiani, tra carestie, epidemie e guerre, l’aspettativa di vita raramente superava i 35 anni e non era raro che metà dei bambini morisse entro i primi cinque anni. Vivere fino a cinquant’anni era un privilegio per pochissimi, più che la . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: longevit - curva
#Jesolo – “Venezia in Salute 2025” approda sul litorale. Focus su longevità, turismo e silver economy Sabato 20 settembre 2025 la quindicesima edizione di “Venezia in Salute”, evento promosso dall’Ordine dei Medici di Venezia e dalla Fondazione Ars Medi - facebook.com Vai su Facebook