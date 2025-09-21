L’omicidio di Kirk e le reazioni convulse
Firenze, 21 settembre 2025 – L’ omicidio di Charlie Kirk ha aperto un vaso di Pandora di reazioni convulse tra insulti alla memoria di Kirk, richieste di licenziamento per quelle persone, invero orribili, che hanno esultato per la sua morte e paragoni italiani improponibili a proposito della violenza politica (lasciamo gli anni Settanta dove stanno, per favore). Nella patria del free speech, al secolo gli Stati Uniti, stanno accadendo cose sconcertanti. Kirk è uno che amava i dibattiti pubblici, andava nei campus universitari con il format «Prove me wrong», dimostratemi che sto sbagliando. La destra trumpiana sta però rovesciando il significato di quelle parole avviando una feroce caccia alle streghe nei confronti di chi si permette di criticare il movimento MAGA. 🔗 Leggi su Lanazione.it
