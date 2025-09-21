Prove tecniche di Eurolega per l’Olimpia Milano che in questo weekend ha trasferito armi e bagagli a Creta per l’ultimo appuntamento ufficiale del suo precampionato. Note positive, anche se con sconfitta annessa, dalla semifinale persa contro l’Olympiacos 76-71, ma con 30 minuti di conduzione del match prima di cedere il passo proprio nel finale di fronte ai fortissimi greci. Oggi di nuovo in campo contro i campioni d’Europa del Fenerbahce Istanbul dell’ex biancorosso Niccolò Melli, anch’essi un cantiere aperto visto l’anacronistico 53-51 con il quale sono stati battuti dalla Stella Rossa. Per i milanesi questo torneo ha visto il ritorno in squadra di Pippo Ricci (2 punti e 3 rimbalzi in 10’), ma è mancato l’altro capitano Shavon Shields a riposo precauzionale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’Olimpia ritrova Melli. Test contro il Fenerbahce